أول تعليق لـ معتز هوساوي بعد عودته للملاعب

المواطن - مروة نبيل

أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي عن سعادته بالعودة إلى المشاركة في المباريات بعد غياب لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

ولعب معتز هوساوي في مباراة الأهلي ضد ضمك بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5/1.

وكتب معتز هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط ويسعدني العودة للملعب والمشاركة في المباريات الرسمية والحمد لله أولًا وأخيرًا”.

وتابع معتز هوساوي تغريدته قائلًا: “أشكر جروس وإدارة الفريق وجميع زملائي على دعمهم وتحفيزهم لي قبل المباراة.. أبارك لجماهيرنا الغالية ونعدهم بتقديم الأفضل دائمًا وإرضاء طموحهم”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن هوساوي تعرض لوعكة صحية بداية الموسم الماضي، وخضع لفحوصات طبيب أثبتت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي، ليغيب عن النادي الأهلي لمدة عام ونصف تقريبًا، ليعود إلى المشاركة بعد نهاية البرنامج العلاجي والتأهيلي.

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