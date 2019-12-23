أول تعليق من واشنطن على محاكمة قتلة خاشقجي

المواطن - الرياض

في أول تعليق لها على صدور الأحكام في قضية المواطن الراحل، جمال خاشقجي قالت الولايات المتحدة إن محاكمة قتلة خاشقجي خطوة مهمة.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصًا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب ـ سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عامًا.

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ولفتت النيابة إلى أنه تم حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

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