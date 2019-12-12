أول سعودية تقود سيارة فورمولا : المستقبل في المملكة يبدو مشرقاً للغاية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت أسيل الحمد، مهندسة تصميم داخلي، وأول سعودية تقود سيارة فورمولا 1، إن المستقبل يبدو مشرقاً للغاية في المملكة بالنسبة للجيل القادم من الفتيات اللائي قد يحلمن بنفس طموحاتها.

وأجرت أسيل حوارًا مع فوكس سبورت، عشية سباق جائزة أبوظبي الكبرى، سباق سيارات الفورمولا واحد، وأخبرت أن رحلتها لتصل إلى هذه النقطة كانت طويلة، ولكنها رائعة للغاية، مضيفة: أشعر أني وُلدت في العصر الصحيح لتحقيق حلمي في الانضمام لسباق الفورمولا.

وقالت إنها احتفلت بقرار السماح للنساء بقيادة السيارات في عام 2018 ، بالقيام بلفة احتفالية على حلبة بول ريكار الفرنسية في لوكاستيلي، بإحدى سيارات رينو أمام آلاف من المشجعين.

المهندسة أسيل الآن، هي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أول امرأة يتم تعيينها على الإطلاق.

وقالت لـ فوكس سبورت: عندما أنظر إلى الوراء، لا أرى أني حققت شيئًا قيمًا حقًا، لكن أرى نفسي امرأة شابة تحب السيارات والسباق، فاشتريت سيارة، وسجلت في دورات في الخارج لتعلم كيفية السباق، وقررت المضي قدمًا في ذلك، وبعد التجربة، قررت تزويد خبراتي وتطوير مهاراتي وسباقاتي، أعتقد أنني قررت اتباع شغفي وحلمي في وقت لم تكن فيه المرأة في المملكة قادرة على القيادة بعد، لهذا السبب يعتبرني البعض شخصية رائدة في رياضة السيارات النسائية.

وتابعت: يشرفني أن أكون كذلك؛ لأن رحلتي لم تكن سهلة وهذه فرصة لتذكير الفتيات بقصتي وإخبارهن إذا كان ذلك ممكنًا في حالتي، فماذا عنهن؟ الآن لديهن كل شيء، دعم من الحكومة، ودعم من السلطة الرياضية، ودوري اليوم هو تذكيرهن برحلتي وإبلاغهن بالبدء في وقت مبكر.

كيف وقعتِ في حب رياضة سباق السيارات

أجابت: أتذكر هذا جيدًا، لطالما شعرت بسعادة خاصة حين أسمع صوت محرك السيارة، أحب السيارات، والمحركات، والسرعة، أحب التشويق الناجم عن ذلك، وأشعر بالسعادة حين يمتليء جسدي بالأدرينالين، الأمر يشبه ديزني لاند بالنسبة لي حين القيادة على حلبة سباق.

وتابعت: لقد بدأت صغيرة للغاية، وأتذكر جيدًا عندما اعتدت أن أحضر حلبات السباق في المملكة أو حتى معارض السيارات، كان الناس ينظرون إلي وهم يفكرون ماذا تفعلين هنا؟، لكن هذا لم يمنعني من شراء سيارتي في عام 2011.

ما هي نصيحتك للمرأة السعودية؟

قالت أسيل إن أي امرأة تطمح في الانضمام إلى سباقات الفورمولا 1، عليها تقبل الفشل كما تتقبل النجاح، متابعة: الحياة ليست سهلة، لقد مررت بتجارب الفشل ولحظات شعرت فيها بالاستسلام، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الوقوف بعد السقوط، المرة الأولى التي تفشلين فيها ستكون دائمًا الأصعب، ولكن إذا استطعتِ الوقوف في ذلك اليوم، فلن تشعري بالفشل في المستقبل.

واختتمت قائلة: في بعض الأحيان توجد ظروف لا تدعمك، لكن عليك دائمًا أن تجد طريقة للاقتراب مما تحب.