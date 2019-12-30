أيهما أكثر عرضة للاختراق أجهزة الآيفون أم هواتف الأندرويد؟

المواطن - متابعة

أجرت الشركة الإنجليزية CASE24.COM دراسة حديثة كانت نتائجها أن أجهزة الآيفون أكثر عرضة للقرصنة والاختراق بمقدار 167 مرة مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى العاملة بنظام أندرويد على سبيل المثال.

وقامت الشركة الإنجليزية بتحليل بيانات البحث الشهري والذي تم على جوجل في المملكة المتحدة لمعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بالبحث عن معلومات تساعدهم في اختراق الهواتف الذكية وحتى التطبيقات.

ووجدت شركة CASE24.COM أن أكثر من 10 آلاف مستخدم قاموا بالبحث عن كيفية اختراق أجهزة الآيفون مقارنة بـ 700 عملية بحث لاختراق هواتف الشركة الكورية سامسونج.

أما شركات مثل إل جي وسوني ونوكيا، فكانت عمليات البحث عن طريقة لاختراقهم قليلة جداً، فعلى سبيل المثال، تمت 50 عملية بحث فقط حول كيفية اختراق هاتف شركة سوني.

وبالنسبة للتطبيقات فقد كان لإنستجرام نصيب الأسد حيث قام أكثر من 12 ألف بريطاني بالبحث عن معلومات لاختراق حساب شخص على إنستجرام بينما حل سناب شات في المرتبة الثانية من حيث عمليات البحث.

والتطبيقات الأخرى مثل أمازون ونتفليكس وحتى فيسبوك كانت أقل عرضة للقرصنة بسبب عمليات البحث القليلة التي تمت عنها ولهذا وبحسب الدراسة فإن حسابات إنستجرام أكثر عرضة للاختراق بمقدار 16 مرة مقارنة بحسابات نتفليكس.

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