أُحد إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأخدود ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب جامعة نجران، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الفريق الأحدي بهدفين مقابل هدف.

الأخدود ضد أُحد

وبدأت مباراة الأخدود ضد أُحد بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، إلا أنها لم تنجح ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 51، عندما سجل مهند سعيدان هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وضغط لاعبو الفريق الأُحدي بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، وتمكن عبدالمجيد العريشي من هز شباك أصحاب الأرض بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 65 من أحداث مباراة الأخدود ضد أُحد اليوم.

وسيطر لاعبو الفريق الأُحدي على اللعب، وحصل اللاعب علي حكمي على بطاقة حمراء في الدقيقة 72، ليُكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، ونجح العريشي في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه برأسية رائعة في الدقيقة 80.

واستمرت محاولات اللاعبين في الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة الأخدود ضد أُحد بفوز الفريق الأُحدي بنتيجة 2/1، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.