إبراهيموفيتش يصدم #ميلان

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رفض الانضمام إلى ميلان الإيطالي، وحدد وجهته المفضلة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن إبراهيموفيتش يفضل الانتقال إلى صفوف نابولي، ويحرص على إنهاء مسيرته مع الفريق.

ويُعتبر نابولي في وضع أفضل من ميلان هذا الموسم، حيث يملك قوامًا أفضل من اللاعبين، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، ما جعل إبراهيموفيتش يُفضل عرضه.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، في أكثر من مناسبة، حرصه على التعاقد مع إبراهيموفيش لقيادة هجوم فريقه.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن إبراهيموفيتش اشترط على ميلان زيادة قيمة الراتب المعروض عليه، ووضع ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وهو ما ترفضه الإدارة حتى الآن، وستوافق عليه في حالة التأهل لدوري الأبطال.