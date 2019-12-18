إتلاف أطعمة في مطعم يقدم مواد غذائية فاسدة بأبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية سلطان بأبها أحد المطاعم التي يديرها مجموعة من العمالة دون تطبيق للاشتراطات الصحية.

وأوضحت البلدية بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت أحد المطاعم التي تقوم بتجهيز منتجات غذائية فاسدة وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والتي تعد مخالفة صريحة.

وأفادت البلدية بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات؛ تدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين إضافة إلى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن.

ونوه بأنه تم إعداد محضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة والتي بلغت بنحو 58 كجم وإغلاق المنشأة وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.

وأكدت البلدية بأنها لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

داعية المواطنين والمقيمين بمشاركة البلدية في ملاحقة مثل هذه المطاعم في حال ملاحظة أي مخالفة بلدية، وذلك من خلال ‏الإبلاغ على رقم البلاغات الموحد (940).