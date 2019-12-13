إجراءات ضرورية عند عدم نزول دعم #حساب_المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال عدم نزول الدعم في حساب المواطن وكانت الدفعة “مدفوعة”.

وقالت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن ردًّا على سؤال إحدى المواطنات، لم تنزل لها الدفعة بالرغم من أن الحالة مدفوعة أنه يجب القيام بما يلي:

أولًا- مراجعة البنك والتأكد من الإيداع.

ثانيًا- توفير كشف حساب من البنك.

ثالثًا- تقديم اعتراض مالي بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية ثم دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب البنكي.

4 حالات للدفعات

يذكر أن حالة الدفعات في حساب المواطن تنحصر في 4 دفعات هي مدفوعة، مرفوضة، بالانتظار ووجهت.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء بينما تعني حالة “مدفوعة” أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع حساب المواطن أن حالة “مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد لافتًا إلى أن حالة “في الانتظار”، تعني أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

وأودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.