إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية
في مختلف محافظات ومدن المملكة

إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية

2019/12/12
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمادها لعدد من ‏الصيدليات المرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، والتي ‏تتوفّر فيها غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول ‏المستهلك والمريض للدواء‎.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنشر تباعًا على موقعها الإلكتروني، ‏قوائم تُحدّث دوريًا، بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية ‏المتوفرة فيها‎.‎

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية ‏المعتمدة من “الهيئة”، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في ‏صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه ‏تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.‏

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