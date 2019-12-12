إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمادها لعدد من الصيدليات المرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، والتي تتوفّر فيها غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنشر تباعًا على موقعها الإلكتروني، قوائم تُحدّث دوريًا، بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من “الهيئة”، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
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