إحالة مواطن للنيابة اتهم الأجهزة الأمنية بعدم القيام بواجباتها
تم توقيفه في محافظة حقل

إحالة مواطن للنيابة اتهم الأجهزة الأمنية بعدم القيام بواجباتها

2019/12/16
الساعة 12:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أحالت شرطة تبوك مواطناً للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص ، من خلاله ، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة ، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف الغبان أنه جرى إيقاف المواطن رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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