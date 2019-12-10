إحباط تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون

المواطن - البطحاء

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون.

في محاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.. ⁧#الجمارك_السعودية⁩ في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة⁩ المخدرات تم ضبط المستقبلين للكمية.

⁧#ارقد_وآمن pic.twitter.com/izgnEUatCY — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 10, 2019

وقالت الجمارك في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم ضبط المستقبلين للكمية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

ولفتت الجمارك إلى أن هذه المحاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.

ونشرت الجمارك مقطع فيديو يبين عملية إحباط محاولة التهريب الكبرى.