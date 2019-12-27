إحصائية تقلق الشباب قبل مباراته ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي غدًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 4 مباريات بشكل متتالٍ للمرة الثالثة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الأهلي المقبلة.

وغابت الانتصارات عن الشباب في الأربع جولات الأخيرة، حيث خسر ضد التعاون بنتيجة 3/1، قبل أن يسقط بهدف دون رد أمام الفيحاء، ثم هُزم على أرضه ضد الرائد بنتيجة 4/3، وخسر بهدفين نظيفين أمام أبها.

الشباب ضد الأهلي

ويلعب الشباب ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الليوث إلى مصالحة جماهيره وخطف نقاط مباراة الشباب ضد الأهلي غدًا، فيما يسعى الراقي لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الشباب ضد الأهلي غدًا، يقع الليوث في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الراقي الوصافة برصيد 23 نقطة.

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