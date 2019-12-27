إحصائية سلبية تُلاحق الهلال
بعد تعادله مع الحزم

إحصائية سلبية تُلاحق الهلال

2019/12/27
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حقق الهلال رقمًا سلبيًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تعادله مع الحزم بالأمس.

ولعب الهلال ضد الحزم على ملعب الأخير في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق منصور حمزي، وسجل سيباستيان جوفينكو التعادل في الوقت القاتل.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الهلال فشل في الفوز في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في مباراتين وخسر أخرى.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم يفشل في الفوز في 4 مباريات متتالية في الدوري من قبل.

وكان الهلال قد خسر ضد النصر بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الفتح بنتيجة 3/3، قبل أن يتعثر مجددًا بالتعادل ضد الحزم بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 21 نقطة من 10 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويملك 3 مباريات مؤجلة.

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