إحصائية مميزة تدعم الشباب ضد الفرق الصاعدة

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إحصائية مميزة أمام الفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد أبها اليوم.

إحصائية مميزة

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال آخر 8 مباريات لعبها أمام فرق صاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في مواجهتين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 من الـ8 مواجهات الأخيرة أمام الفرق الصاعدة، ما يمنح لاعبيه دافعًا معنويًا قبل مباراة أبها اليوم.

أبها ضد الشباب

ويحتضن ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة أبها ضد الشباب اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة أبها ضد الشباب اليوم، يقع الفريق الأبهاوي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الليوث صاحب المركز التاسع.

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