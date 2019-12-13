إحصائية مميزة تدعم #النصر ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رقمًا مميزًا خلال مبارياته ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم.

ويلعب النصر ضد التعاون اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في آخر 8 مباريات لعبها على أرضه ضد التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في أطول سلسلة له أمام فريق في البطولة المحلية.

النصر ضد التعاون

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد التعاون اليوم، خاصة أن فوزه سيمنحه فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري، لانشغال الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يطمح سكري القصيم خطف نقاط مباراة النصر ضد التعاون اليوم، للتقدم في ترتيب الدوري، خاصة أن الفريق استغل فترة التوقف الدولي؛ واستعد فنيًا وبدنيًا بشكل جيد.

وقبل مباراة النصر ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقاط، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 19 نقطة.