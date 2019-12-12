إحصائية مميزة تدعم #يونايتد ضد #ألكمار

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الخميس، مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

مانشستر يونايتد ضد ألكمار

وقبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار اليوم، يحتل الشياطين الحمر صدارة المجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الهولندي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وضمن الفريقان التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكن تكمن أهمية قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار اليوم في تحديد من صاحب الصدارة والوصيف.

ولم يلعب مانشستر يونايتد ضد ألكمار سوى مرة واحدة خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وشهدت أداء سيئًا من الشياطين الحمر.

وحقق الشياطين الحمر الانتصار في 6 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها على ملعبه أمام الفرق الهولندية في جميع البطولات، ما يمنح اللاعبين دافعًا معنويًا قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار اليوم.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الهولندي كل مبارياته الخمس التي خاضها خارج ملعبه أمام الفرق الإنجليزية في جميع البطولات، وكان آخرها الخسارة بنتيجة 4/1 ضد أرسنال على ملعب الإمارات عام 2009.