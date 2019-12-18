إخلاء أكثر من 3500 مبنى في موسكو بسبب تهديدات 

المواطن - متابعة

أجلت السُلطات الأمنية الروسية حوالي نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم أنه جرى إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.

ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أي من هذه المواقع.

موسكو هي عاصمة روسيا وأكبر مدينة من حيث عدد السكان، وكيانات روسيا الاتحادية، كما أنها مركز السياسة والاقتصاد والثقافة والدين والمالية والتعليم والنقل في روسيا، وتعتبر مدينة عالمية.

وتعد موسكو سابع أكبر مدينة حسب عدد السكان، حيث سجلت في يناير 2010 عدد 10,562,099 نسمة.

كما تعد موسكو مركزاً اقتصادياً رئيسياً، فهي تحتوي العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية، والعديد من المرافق الرياضية كذلك. فهي تمتلك نظام نقل معقد يشمل أربعة مطارات دولية، تسع محطات للسكك الحديدية، ونظام المترو الثاني أكثر ازدحاماً في العالم (بعد طوكيو) الذي يشتهر بهندسته المعمارية وأعماله الفنية.