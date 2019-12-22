إخلاء مبنى الخارجية المصرية إثر اشتعال حريق محدود

إخلاء مبنى الخارجية المصرية إثر اشتعال حريق محدود

2019/12/22
الساعة 6:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم الأحد، نشوب حريق بمبنى الوزارة، وإجلاء العاملين في المبنى.

وقال حافظ إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة اشتغلت نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى.

وأضاف أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأشار إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني.

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