إدارة #الاتحاد أمام نيران الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرضت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، ومغادرة المغربي مروان دا كوستا؛ وطلبه فسخ التعاقد لتأخر حصوله على المستحقات المالية.

وتناول برنامج “كورة”، مساء الأحد، المشكلة التي يُعاني منها نادي الاتحاد مؤخرًا، وقال الإعلامي أحمد المصيبيح: “في نظري مشكلة نادي الاتحاد إدارية، وأنمار الحائلي ليس الرجل المناسب”.

وقال الإعلامي محمد الصدعان: “الاتحاد عانى من إدارات متعاقبة لم تعمل لمصلحة النادي، وكيف يقول رئيس الاتحاد إن النادي يعاني من التزامات بقيمة 400 مليون ريال!”.

وتابع قائلًا: “إدارة الاتحاد أهدرت الكثير من مكتسبات الفريق، ولكي يعود الاتحاد بعد الشتوية عليه أن يغيّر الكثير من اللاعبين، أنمار الحائلي يمكن أن يكون ناجح إداريًّا، ولكن سوء الإدارة واضح في أنه لا يملك الأدوات والعقول التي تدبر له”.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز السويد قائلًا: “الواضح لدي أن إدارة نادي الاتحاد تفتعل الأزمات.. إذا أراد الاتحاد الخروج من أزماته فيجب أن يتبع وصفة رئيس نادي النصر السابق، سعود السويلم”.

وفي ختام الحديث عن أزمة نادي الاتحاد الحالية، علق مقدم برنامج “كورة”، تركي العجمة قائلًا: “حل مشكلة الاتحاد في نظري هو في شخصيتين نواف المقيرن رئيس ومنصور البلوي مشرف كرة قدم، وهذا مجرد وجهة نظر وليس خبرًا أو معلومة”.