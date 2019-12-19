إدارة الاتحاد ارحلوا .. وسم يُشعل تويتر في السعودية

المواطن - محمد سمعه

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها الشديد من مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول، بعد الخسارة اليوم ضد الفيحاء برباعية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن خلال وسم ” إدارة الاتحاد ارحلوا” الذي أشعل موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” في السعودية، طالبت الجماهير الاتحادية بضرورة رحيل كل الإدارة بداية من رئيس النادي أنمار الحائلي.

وقال حسين الشريف المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد عبر تويتر: ما يحدث للاتحاد، المدرج يغلي والكل يتفرج، ولا يجب أن نجامل.. الإصلاح يبدأ من الداخل ولا مبرر لا للاعبين ولا للإدارة.

من لا يساند النادي فيرحل غير مأسوف عليه

أما الإعلامي محمد البكيري فقال: رسالة مفتوحة إلى كل رجالات الاتحاد من رؤساء سابقين وشرفيين سابقين ولاحقين، إن لم يكن لكم في مرحلة كهذه تحرك وكلمة وموقف، في ناديكم ومع أعلى سلطة رياضية لاختيار خارطة طريق إصلاحية لعميد الأندية.

وأضاف البكيري: إذا لم يكن لكم دور فاذهبوا إلى جحيم التاريخ غير مأسوف عليكم.

وتابع البكيري: هذه الإدارة التعيسة فكرًا ومالًا، فقدت هيبتها أمام الهيئة الرياضية، وفقدت ثقة الجماهير، وفقدت احترام لاعبيها، هي لا تملك قدرة الوقوف على أقدامها، فكيف تملك حق الجلوس على سدى عميد الأندية.

وفي السياق ذاته، شن الناقد الرياضي عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هجومًا شديدًا على مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء اليوم.

وقال جستنيه: “نصيحة لرئيس نادي الاتحاد أنمار وأعضاء مجلس إداراته قدموا استقالتكم فورًا، لا جمعية عمومية ولا يحزنون، الوضع لا يستحمل أي انتظار أو تأجيل، فمصلحة الكيان تفرض عليكم ترك المهمة لغيركم، فالفريق منهار نفسيًا وفنيًا ولكم دور كبير في ذلك، أخذتم فرصتكم”.

وتابع: “حينما يصل وضع الفريق إلى هذا المستوى والحال المزري ونشاهد لاعبين فاقدين الروح ومحبطين جدًا فتلك رسالة سريعة لرئيس النادي ومجلس إداراته لعلاقة يجب أن تنتهي فورًا ولا مجال للمكابرة فإن كنتم حقيقة تحبون الاتحاد افهموا الرسالة”.

فينك يا لؤي ناظر!

وأضاف: “آه وآه فينك يا لؤي ناظر.. ليتكم سمعتم كلامي كنت رافضًا رحيله وناشدت هيئة الرياضة والاتحاديين ليبقى الناظر ولو بالتكليف، عدد كبير من الإعلاميين عارضوني فحدث ما توقعته، مَن زكى أنمار أيضًا يتحملون المسؤولية، فمن ينقذ الاتحاد الآن؟”.

واختتم تغريداته قائلًا: “لست ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولكن بما أنهم أخذوا فرصتهم، ولم يحالفهم التوفيق لقلة الخبرة أو لأي سبب آخر، لهذا أعيد نصيحتي بتقديم استقالتهم فورًا لمصلحة الكيان، حاولت أن أقف معكم كدفعة معنوية تحفيزية للاعبين والجمهور إلا أن الحقيقة فرضت وجودها”.

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