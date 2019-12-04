إدارة البلطان تكسب الرهان في أزمة بلعمري

المواطن - مروة نبيل

تعاملت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بشكل مميز للغاية في أزمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جمال بلعمري، والتي انتهت بتقدم الجزائري الدولي باعتذار عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقدم بلعمري بالأمس اعتذرًا على تصرفاته الأخيرة، مؤكدًا أن نادي الشباب لديه أفضال كبيرة عليه وعلى مسيرته، وكانت للإدارة مواقف مشرفة معه، وتعهد بتقديم الأفضل لخدمة الكيان.

تميز إدارة البلطان

وعلق الإعلامي جمال العلي على هذه الأزمة قائلًا: “يجب أن يقوم اللاعب الأجنبي بواجباته كاملة خاصة إذا كان قد استلم حقوقه كاملة.. وإدارة الشباب كسبت الرهان في قضية جمال بلعمري”.

وتابع جمال العلي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “حان الوقت لتطبيق الاحتراف بأسلوب الخصخصة”.

وقال الإعلامي عثمان أبو بكر: “عمل إدارة البلطان المميز غير مستغرب .. الإدارة القوية تطبق اللائحة على جميع اللاعبين الأجانب والمحليين.. اخسر لاعبًا ولا تخسر فريقًا”.

وأضاف أبو بكر خلال تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “الإدارة التي تنفذ مطالب الجماهير في السوشيال ميديا إدارة ضعيفة”.

أزمة بلعمري

وظلت مشاركة بلعمري مع الشباب متقطعة منذ مشاركته مع المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث تغيب عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يعود قبل مباراة الفيحاء، ثم كرر غيابه لمدة ثلاثة أيام.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة جمال بلعمري في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت تقارير صحافية أنه يملك عروضًا سعودية وخارجية.