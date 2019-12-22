إدارة النصر تُجهز مفاجأتين سارتين لعشاق النادي في أسبوع

المواطن - محمد سمعه

بدأت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت في التحرك لتجهيز مفاجأتين سارتين ومن العيار الثقيل لجماهير أصفر العاصمة، قبل بداية العام الجديد.

وكان صفوان السويكت رئيس نادي النصر وعد خلال تصريح إعلامي، بأنه سيقدم كل ما يُسعد عشاق النصر، وكان الأمر متعلقًا بتجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا وتجديد عقود نجوم النصر التي اقتربت من نهايتها.

ومن المنتظر وفقًا للتقارير الصحافية، أن يجدد النصر للمدرب فيتوريا لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم آخر مع التجديد كذلك للنجم المغربي نور الدين أمرابط خلال الأسبوع الحالي.

تحقيق كافة الوعود لتخفيف الانتقادات

وتعمل إدارة النصر على تحقيق كافة الوعود وبذل مزيدٍ من الجهد لإسعاد عشاق النصر، بعدما تعرضت الإدارة لانتقادات شديدة منذ توليها المسؤولية، كذلك طالب البعض من النصراويين بعودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق لرئاسة أصفر العاصمة من جديد.

ملف واحد أمام إدارة النصر

ويتبقى فقط أمام إدارة النصر، ملف تجديد عقد البرازيلي بيتروس لاعب خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على نادي العدالة بثلاثية دون رد بالجولة الثانية عشر يوم الخميس الماضي.

وكان النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 ” الدوري الاستثنائي” بفارق نقطة واحدة عن الجار نادي الهلال.

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