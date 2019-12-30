إدارة برشلونة تختار البديل المفاجأة لـ فالفيردي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني استقرت على اختيار البديل المفاجأة للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، وذلك من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية إن إدارة برشلونة تفكر في تعيين الفرنسي تيري هنري نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق لتدريب البارشا في حال رحل فالفيردي.

وبسبب العلاقة القوية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتيري هنري، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوزيب بارتوميو تفكر في التعاقد مع هنري لتدريب الفريق الأول، مثلما فعلت مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي تولى تدريب الفريق الأول لبرشلونة بدون أي خبرات تدريبية كبيرة لديه ونجح وقتها في قيادة البارشا للفوز بالسداسية التاريخية بعام 2009.

وعلى الرغم من أن إدارة برشلونة تفكر في تمديد عقد فالفيردي لمدة موسم، لكن الخيار الأقرب هو الاستغناء عن فالفيردي وتعيين هنري الذي يُدرب حاليًا فريق مونتريال إمباكت الكندي.

يذكر أن نادي برشلونة لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

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