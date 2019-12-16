إدانة نائب في الحزب الهندي الحاكم بتهمة الاغتصاب

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أدانت محكمة هندية نائبًا سابقًا في برلمان إحدى الولايات من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم باغتصاب فتاة مراهقة وفقًا لما ذكره محامي المتهم في قضية حظيت باهتمام كبير وساهمت في إذكاء الغضب لدى الرأي العام حيال العنف الجنسي ضد النساء في البلاد.

وقال المحامي تانفير أحمد مير بحسب رويترز، إن محكمة في دلهي أدانت موكله كولديب سينغ سنجار الذي كان نائبًا في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية. وكان المتهم قد دفع ببراءته، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها هذا الأسبوع.

وزاد الاهتمام بالقضية العام الماضي عندما حاولت الضحية، التي كانت مراهقة في 2017 عندما اغتُصبت، الانتحار واتهمت الشرطة بالتقاعس، وفي يوليو، صدمت شاحنة سيارة المرأة التي اتهمت سنجار بالاغتصاب وأصيبت في الحادث وقُتل اثنان من أقاربها. وتم توفير الحماية للأسرة منذ ذلك الحين.

وبعد أن واجه الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات حادة لعدم اتخاذه إجراءات سريعة ضد السياسي، قرر الحزب فصله في أغسطس الماضي.