إدريس: الإبداع معدوم في الاتحاد ورومارينيو الاستثناء

المواطن - مروة نبيل

أعرب المشرف على الفئات السنية في العميد، حمزة إدريس، عن حزنه لخسارة الاتحاد برباعية ضد الفيحاء، منتقدًا المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون.

وقال حمزة إدريس: “خسارة الاتحاد مؤلمة والأكثر ألمًا عدم وجود هوية فنية .. مهزوز نفسيًا وغير قادر على العودة بعد التأخر بالنتيجة”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “الإبداع معدوم في الاتحاد ولا يملكه سوى رومارينيو، يجب أن تكون رغبة اللاعبين في الاتحاد أعلى”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه المحبطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر بنتيجة 4/1 ضد الفيحاء بالأمس، لتكون الهزيمة الثامنة له هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

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