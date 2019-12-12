إدواردو: #الهلال تطور مع جيسوس.. ونستطيع تجاوز #فلامنجو

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو أن الزعيم تطور كثيرًا مع مدربه السابق، البرتغالي خورخي جيسوس.

وتحدث إدواردو عن المدرب البرتغالي قائلًا: “لقد طور خيسوس العديدة من الأمور داخل الهلال، سواء على مستوى التغذية أو وسائل التدريب أو الوقاية من الإصابات، كل واحد داخل النادي شعر بأهميته وقيمته أثناء تواجده”.

وشدد إدواردو على قوة فريق فلامنجو الذي يقوده جيسوس حاليًا، ووصفه بـ”الأوروبي”، إلا أنه عبر عن ثقته في قدرة الهلال على هزيمته، في حال تواجها بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

وأشار إدواردو خلال تصريحاته لصحيفة “جلوبو” البرازيلية، إلى أن مباراة الهلال ضد فلامنجو ستكون في النهاية 11 ضد 11، وستكون متكافئة بين الفريقين.

وأبدى النجم البرازيلي سعادته بتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أن هدفه التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2019، والمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.