إدواردو: ظروف الهلال كانت مختلفة مع جيسوس

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال إن الفريق الهلالي عاش ظروفًا وأجواء مختلفة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن الفترة الحالية.

وقال إدواردو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي: الفريق والظروف مختلفة عمّا كان عليه الهلال قبل عامين، عندما كان يُدربنا جيسوس.

يذكر أن مباراة الهلال وفلامنغو ستُمثل حالة خاصة للمدرب جيسوس، الذي يلتقي بالهلال فريقه السابق، بينما يواجه الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال ناديه السابق فلامنغو.

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في دور نصف النهائي بمونديال الأندية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال هزم نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا أول أمس السبت بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة ضمن لقاء دور الثمانية بين الفريقين بمونديال الأندية.

ويطمح الهلال إلى تحقيق إنجاز تاريخي مختلف له بإسقاط فريق فلامنغو، ليكون أول ناد سعودي يُسقط نادي لاتيني بمونديال الأندية خاصة أن النصر لم يتمكن من ذلك والاتحاد كذلك، حيث خسر النصر من فريق لاتيني وهو كورينثيانز البرازيلي في نسخة 2000 بثنائية دون رد، وخسر الاتحاد من فريق ساو باولو البرازيلي في مباراة دور نصف النهائي بنسخة 2005.