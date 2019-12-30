إدواردو يتسلم جائزة أفضل لاعب في أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

تسلم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تسلم إدواردو جائزة الأفضل في شهر أكتوبر، على هامش مباراة الهلال والعدالة المقامة الآن.

وحصد البرازيلي إدواردو جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وقيادته لتحقيق انتصارات متتالية، بجانب تسجيله لأهداف مؤثرة، ليتصدر قائمة الهدافين.

ويلعب الهلال والعدالة الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى تقدم الزعيم بخماسية حتى الدقيقة 65.

تابعنا على تواصل معنا على