إدواردو يرفض الاستسلام في مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو أنه يسعى لتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد خسارة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

فلامنغو استحق الفوز

وتحدث إدواردو عن مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، خلال حواره لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “الخصم كان مرتاحًا مقارنة بنا، تأثرنا بدنيًا في الشوط الثاني”.

وتابع: “لعبنا شوطًا أول في المستوى وكنا الأفضل على المستطيل الأخضر وهو ما لم يحصل في الشوط الثاني للأسف أي تراجع مستوانا قليلًا، كما أن سرعة لاعبي فلامينجو لعبت دورًا كبيرًا في تحقيقهم الفوز، وقدموا أداءً كبيرًا في الشوط الثاني”.

وأضاف “يجب الاعتراف أننا واجهنا خصمًا قويًا يلعب كرة قدم جميلة ويوجد في فورمة عالية جدًا، وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في الشوط الثاني وهو ما صعب علينا المأمورية، فحسب رأيي فلامنغو استحق الفوز”.

المركز الثالث

وواصل: “كأس العالم للأندية لم تنتهِ بالنسبة إلينا، علينا أن نستريح قليلًا ثم نفكر في المباراة المقبلة المحددة للمركز الثالث، سننافس بقوة للظفر بهذه المرتبة، فهذا هو هدفنا الآن، إنهاء البطولة على منصة التتويج ولو في المرتبة الثالثة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “ستكون مواجهة صعبة أخرى في البطولة أمام فريق قوي اسمه مونتيري.. سنفعل المستحيل من أجل الفوز بها، سنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة لتحقيق الانتصار”.

وعن رأيه في مشاركة الهلال في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية وتوقعاته للمباراة النهائية، قال: “سعداء بما قدمناه في هذه البطولة.. ولأنني برازيلي أتمنى لفلامنغو حظًا سعيدًا وأن يقدموا مباراة جيدة أمام ليفربول في النهائي”.

تابعنا على