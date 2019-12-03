إدواردو يُعلق على رغبته في الرحيل عن #الهلال

المواطن - مروة نبيل

علق البرازيلي كارلوس إدواردو على الأنباء التي تُفيد برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدواردو يرغب في الرحيل عن الهلال لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، وأبلغ الإدارة بأنه سيجلب عرضًا ماليًا مناسبًا للنادي يوازي قيمته.

ونشر إدواردو عبر حسابه على انستقرام، صورة له من مران الهلال اليوم، وأخرى للخبر المتداول، وعلق قائلًا: “إنها أخبار مزيفة، لم أقل أي شيء، لا تصدقوا ما يُكتب، أنا فخور للغاية بوجودي في الزعيم، وكل تركيزي موجه للمباراة المقبلة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الجبلين، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.