إسبر: سنعمل على ردع الخطر الإيراني بالشرق الأوسط

المواطن - متابعة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن واشنطن ستعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وتابع إسبر خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة: أن تركيا هي حليفتنا في الناتو ولن يحصلوا على مقاتلة F-35، وتواصلنا مع حلفائنا حول سوريا.

ويوم أمس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية؛ بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه “أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين، وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على إيران.

وقال بومبيو: إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.

ووجه بومبيو حديثه للمسؤولين الإيرانيين قائلًا: “تصرفوا كدولة طبيعية وافتحوا مجال التقدم أمام شعبكم”. لافتًا إلى أنه “قد نحقق أهدافنا ونستقبل الإيرانيين في المستقبل بنية حسنة”.

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