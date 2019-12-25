إسرائيل كلمة السر في تخلي لاعب إيراني عن جنسيته

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن أكبر بطل شطرنج إيراني في التصنيف، قرر عدم اللعب لصالح بلاده، في رد فعل واضح على حظر طهران غير الرسمي للتنافس ضد لاعبين إسرائيليين.

وبحسب وكالة رويترز، سيكون اللاعب علي رضا فيروزجا، ثاني رياضي إيراني يتخلى عن جنسيته في الأشهر الأخيرة لنفس السبب.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الإيراني، مهرداد بهلوان زاده، لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية: اتخذ فيروزجا قراره وأخبرنا أنه يريد تغيير جنسيته، وهو يعيش حاليًا في فرنسا، وقد يرغب في اللعب تحت العلم الفرنسي أو الأمريكي.

وقال بهلوان زاده، إن فيروزجا أراد المشاركة في بطولة عالمية قادمة في روسيا، رغم أن إيران قررت عدم الحضور، دون الإشارة إلى إسرائيل.

ويُشار إلى أنه في أبريل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن فيروزجا رفض اللعب ضد لاعب إسرائيلي في بطولة بألمانيا.

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