إشادة إيطالية بتألق سالم الدوسري في العالمية

المواطن - محمد سمعه

أثنى موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي على أداء اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، أمام فلامنغو البرازيلي، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقال “توتو ميركاتو”: إن سالم الدوسري سجل هدفًا جميلًا أمام فلامنغو توج به مجهوده المميز أمام بطل أمريكا الجنوبية، كما نال الدوسري ستة من عشر درجات كتقييم نهائي في المباراة مع البرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز والحارس عبدالله المعيوف ومحمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو.

كما تطرقت “توتو ميركاتو” للحديث عن أخطاء المدافع علي البليهي الدفاعية والتي تسببت في هدفين للهلال، حيث كان الهدف الثاني الذي سجله برونو هنريكي، والهدف الثالث الذي أحرزه بالخطأ في مرماه.

جدير بالذكر أن الهلال سيلعب مباراة المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية مع الخاسر من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي التي تُقام في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

ويطمح نادي الهلال في أن يُصبح أول فريق سعودي يفوز بميدالية في بطولة مونديال الأندية في حال تُوج بالمركز الثالث.