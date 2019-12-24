إصابة الدوسري تُربك حسابات لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

تلقى المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو ضربة جديدة، بعدما تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، سالم الدوسري لإصابة.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، لتعرضه إلى التهاب في الركبة، ما يُهدد مشاركته في مباراة الحزم المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه خاض 9 مباريات فقط؛ لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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