إصابة عمر خربين تُفيد الهلال !

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب السوري عمر خربين مهاجم الهلال مؤخرًا لإصابة تمزق في العضلة الخلفية، ستجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مما يعني أن الهلال قد يستفيد من إصابة نجمه السوري.

خربين يفشل في استغلال الفرص

وكانت الجماهير الهلالية طالبت مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بالتخلي عن عمر خربين وبيعه في سوق الانتقالات الشتوية، بسبب هبوط أدائه إضافة إلى عدم ظهوره بشكل مقنع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.

وسيستغل الهلال فترة الانتقالات الشتوية للبحث عن بديل جيد لعمر خربين، خاصة أن الأخير لا يستطيع تعويض الفرنسي بافيتيمبي غوميز في حال غاب الأخير للإيقاف أو للإصابة.

وعلى الرغم من أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أكد على أنه لا يفكر في التخلص من أي لاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي، لكن إدارة الهلال تريد ضم بديل لخربين في يناير حفاظًا على فرص الهلال في المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك وبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

موهبة الهلال تُهدد الثلاثي

من ناحية أخرى، أشاد الجمهور الهلالي كثيرًا بأداء ذعار العتيبي الذي اتسم بالإيجابية في الدقائق القليلة التي شارك بها في لقاء الحزم واتفق الجمهور الهلالي على ضرورة إبعاد الثلاثي “نواف العابد، خربين، هتان باهبري” عن تشكيلة الهلال؛ لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

وقيل إن الهلال فكر في ضم اللاعب العراقي مهند علي مهاجم نادي الدحيل القطري لتعويض خربين.

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