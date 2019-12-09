إصابة قوية لنجم #أرسنال أمام وست هام

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني لفريق أرسنال، بقيادة مدربه فريدي ليونبيرج، ضربة موجعة خلال مباراة وست هام يونايتد، المقامة الآن على ملعب لندن الأولمبي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ضد نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُشير النتيجة إلى تقدم الجانرز بهدف نظيف.

وتعرض مدافع آرسنال كيران تيرني لإصابة قوية، بعد اصطدامه بلاعب وست هام ميشيل أنطونيو، حيث أمسك بكتفه وخرج من أرض الملعب برفقة الجهاز الطبي للجانرز.

وقرر المدير الفني لفريق أرسنال ليونبيرج الدفع باللاعب سياد كولاسيناك بدلًا من تيرني المُصاب في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول.