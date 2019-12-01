إصابة نجم #النصر تُعيق خطط روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

لا زالت الإصابات تُهدد خطط المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر بعد إصابة أحد نجوم بطل الدوري بالفترة الحالية.

وكانت التقارير الإخبارية أشارت إلى إصابة اللاعب فهد الجميعة لاعب الوسط وانضمامه لقائمة مصابي النصر المكونة من “النيجيري أحمد موسى، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر”، كما أن النصر لا يزال يعاني من غياب المهاجم عبدالفتاح آدم بسبب الإصابة، حيث لم يبدأ الموسم بعد مع العالمي.

وتُعيق الإصابات خطط المدرب روي فيتوريا، حيث يتأثر الأداء سلبًا وهو ما حدث في مباراة النصر والوحدة يوم الأحد الماضي، التي أُقيمت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري وانتهت بخسارة النصر بهدف دون رد.

من ناحية أخرى، أصبح نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قريبًا من تحقيق المفاجأة الأولى لعشاق أصفر العاصمة خلال الموسم الجاري.

ويعد الملف الأبرز الذي كان متواجدًا على طاولة إدارة النصر، هو التجديد للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث بات العالمي قريبًا من إعلان تجديد تعاقده مع فيتوريا بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي لمدة موسمين حتى صيف 2022.

ووفقًا لتقارير صحافية، يتبقى فقط الاتفاق على بند الشرط الجزائي في العقد، حيث يريد النصر دفع جزء من قيمة الشرط الجزائي في حال رغب في إقالة فيتوريا، لكن المدرب البرتغالي يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا في حال تمت إقالته من قبل إدارة النصر.