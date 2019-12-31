المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين المدرب الوطني للعمل في أندية دوري الدرجة الثانية بتكفل الاتحاد السعودي بالرواتب الشهرية للمدربين بدءًا من شهر يناير 2020.

وأقر الاتحاد السعودي هذه الخطوة وبدعم من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي بارك هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقده سموه مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية أمس الاثنين في الرياض.

وتهدف اللجنة الفنية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًا كانت صفتهم التدريبية لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية، وفق معايير ستعلن عنها اللجنة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل علي مباركته هذه الخطوة التي تأتي تأكيدًا على استمرار دعم سموه لكرة القدم السعودية.

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