إطلاق تطبيق مصحف المدينة النبوية بـ13 لغة و7 مصاحف

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات الوزير عبداللطيف آل الشيخ، تطبيق مصحف المدينة النبوية للأجهزة الذكية على منصتي ios /android، في إطار مواكبة الوزارة للتطور التقني.

ويأتي التطبيق بالنسخة المعتمدة لدى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ويدعم 13 لغة عالمية، ويحتوي على 7 مصاحف مرتلة لعدد من القراء و6 ترجمات نصية لمعاني القرآن الكريم.

كما تم توفير الاعتماد المالي للمشروع بخطوة حكيمة من خطة الترشيد والإنفاق الداخلية في الوزارة، حيث بلغت تكاليف إنشاء وتشغيل التطبيق 840 ألف ريال، فيما بلغ عدد التنزيلات على منصةgoogleplay 1,538,000 وعلى منصة apple : 1,489,000، فيما حصل التطبيق على نسبة تقييم average rating 4.64.

تابعنا على تواصل معنا على