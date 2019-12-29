إطلاق جائزة لأفضل المبادرات الاجتماعية للأندية المحترفة

المواطن - مروة نبيل

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة، نزيه النصر، أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة.

وأشاد نزيه النصر بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، والذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.

يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.

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