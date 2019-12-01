إطلاق نار عشوائي في نيو أورلينز الأمريكية
نقل 10 جرحى إلى مستشفيات مجاورة

إطلاق نار عشوائي في نيو أورلينز الأمريكية

2019/12/02
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصيب عشرة أشخاص بالرصاص، جروح اثنين منهم خطرة، في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة “عند الساعة 03,21 (09,21 ت غ) أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار، وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصًا عديدين مصابين بالرصاص”.

وأضاف البيان أن أيًّا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة، وقالت السلطات: إن اثنين من الجرحى “بحالة حرجة”.

وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق عن 11 جريحًا قبل أن تراجع الحصيلة بعد تحقيق معمق أكثر.

ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة: إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصًا يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث.

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