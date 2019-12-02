إعلامي رياضي يُطالب بعودة الدعيع للملاعب

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي محمد الخميس إنه لو كان رئيسًا لناد لتحرك على الفور للتعاقد مع الحارس محمد الدعيع الحارس الأسطوري للهلال والمنتخب السعودي بعد تألقه في مباراة اعتزال ياسر القحطاني بالأمس.

وتحدث الخميس لإذاعة يو إف إم قائلًا: “لو كنت رئيس نادٍ لوقعت عقدًا جديدًا مع محمد الدعيع بعد مستواه المميز في مباراة اعتزال ياسر القحطاني”.

وتألق محمد الدعيع وحرم ياسر القحطاني من هز شباكه في أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن يتمكن القناص من تسجيل هدف من تسديدة مميزة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي.

وقام ياسر القحطاني بتقبيل رأس محمد الدعيع بعد هز شباكه، وسط ابتسامة من ثنائي الهلال السابق، وتحية كبيرة من الجماهير.

يذكر أن محمد الدعيع اعتزل كرة القدم في عام 2010 في عمر السابعة والثلاثين، وحضر نادي يوفنتوس الإيطالي لمباراة اعتزاله التي أُقيمت أمام نادي الهلال في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.