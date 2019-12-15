إعلان ترشيح 10 متقدمين على #وظائف بلدية #الليث

إعلان ترشيح 10 متقدمين على #وظائف بلدية #الليث

2019/12/15
الساعة 9:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الليث

أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة المعلنة سابقاً في 4 – 8 ربيع الآخر 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني لإجراء المقابلة الشخصية.

وأوضحت الأمانة أن المقابلة تبدأ من يوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هـ ولمدة خمسة أيام ( بمقر بلدية محافظة الليث اضغط هنا ) – إدارة الموارد البشرية، وعلى المرشحين التقيد بالموعد وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.

وللإطلاع على الأسماء الدخول من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) .

 

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