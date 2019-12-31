إعلان نتائج القبول النهائي بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي) وعلى المقبولين التقيد بالتعليمات التالية:
الوثائق المطلوبة
• أصل شهادة الثانوية العامة، أو الصناعية، أو ما يعادلها ، والسجل الأكاديمي ( سجل الدرجات ).
مستلزمات الدخول لدورات الفرد الأساسي للعام الدراسي 1441هـ:
|النــــــــــــوع
|عدد
|النــــــــــــــوع
|عدد
|حقيبة قماش مناسبة لوضع الأغراض الشخصية (حقيبة كتف)
|1
|بدله رياضية أزرق سماوي نصف كم
|2
|صورة شمسية 3×4 ويكتب عليها الاسم من الخلف
|6
|بدله رياضية أزرق سماوي كم طويل + قبعة (قبوع) ابيض سادة * بدون أي ألوان أو كتابات أو شعارات
|2
|صورة من بطاقة الأحوال واضحة ومكبرة
|4
|حذاء رياضي طبي خاص بالتمارين والجري
|1
|صورة من دفتر العائلة للطالب المتزوج
|2
|مستلزمات شخصية ( فرشاة ومعجون أسنان ، صابون ، شامبو ، مقص أظافر, منشفة حمام )
|1
|صورة من الشهادة الدراسية مختومة ومصدقة
|2
|شراب اسود + ابيض
|6 – 6
|مبلغ نقدي لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال كمصروف شخصي+بطاقة الصراف الآلي إن وجدت .
|–
|بخاخ أو بودرة خاصة لمنع رائحة الحذاء
|1
|ملابس داخلية بكمية كافية
|10
|حذاء حمام مناسب ” شبشب “
|1
|بيجامة نوم ( لون كحلي )
|2
|ملمع أحذية اللون أسود
|1
|نموذج رقم حساب الآيبان الخاص بالطالب مختوم من البنك (نموذج إيداع الراتب) بشرط أن يكون الحساب نشط ومفعل
عند التحضير لمقر الكلية يحب التقيد بالتعليمات التالية :
1. وقت ومكان التحضير الساعة ( 8 ) من صباح يوم ( الأربعاء) بتاريخ 6 / 5 /1441هـ عبر البوابة الشرقية بوابة رقم (5) ويكون الطالب متناولاً وجبة الإفطار.
2. عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف .
3. يجب حلاقة شعر الرأس على الرقم ( صفر ) .
4. يجب وضع لوحة اسم ” لاصق ” على الفانيلة الرياضية .
5. وضع سحّاب لجيب البنطلون الرياضي .
6. يمنع منعاً باتاً إحضار أي أجهزة اتصال أو أجهزة إلكترونية أخرى ، علماً بأنه سيتم مصادرة المضبوط.
7. يمنع منعاً باتاً إحضار أي ملبوسات مدنية غير المطلوبة أعلاه .
8. يمنع منعاً باتاً إحضار ” الدخان ، الولاعة ، التنباك ، السيجارة الإلكترونية … إلخ “
9. إحضار ملف علاقي أخضر وتوضع فيه الأوراق المطلوبة ويكتب عليه الاسم ورقم الطلب من الخارج .
10. ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة.
11. يمنع التحضير بأدوية من غير وصفة طبية.
لمعرفة نتيجة القبول النهائي ( اضغط هنا).
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