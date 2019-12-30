إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف ديوان وزارة الداخلية

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي على الوظائف الشاغرة لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

وشددت الإدارة على جميع المقبولين التقيد بالتعليمات الموضحة أدناه:

التعليمات والمتطلبات الضرورية: –

1- إحضار الهوية الوطنية.

2- الحلاقة رقم صفر.

3- الحضور بلبس رياضة بنطلون أسود وفنيلة بيضاء كم طويل وقبوع أبيض وجزمة رياضيه ذات جودة عالية ومقاس مناسب.

4- إحضار أدوات نظافة شخصيه وكريم عضلات وملابس داخليه.

5- إحضار أربعة فنايل بيضاء.

6- إحضار عدد أربعه بنطلون رياضه اللون أسود.

7- إحضار عدد أربعة قبوع أبيض.

8- إحضار عدد اثنين جزمة رياضة اللون أبيض.

9- إحضار عدد اثنين فوطة (منشفة) اللون ازرق.

10- إحضار بجامة شتوية وبجامة نوم عدد اثنين اللون بيج.

11- إحضار شنطة ظهر اللون أسود.

12- إحضار ملف أخضر يحتوي على صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وأربع صور 4 في 6 مكشوف الرأس.

13- عدم إحضار جوال أو مبلغ مادي.

14- لوحة اسم رباعي خياطة على الفنيلة.

مواعيد الحضور: –

– الحضور يوم (الأربعاء) الموافق 1441/05/06هـ الساعة الثامنة صباحاً في أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي بمدينة الرياض والواقعة بطريق الخرج.

للاستعلام على نتيجة القبول النهائي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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