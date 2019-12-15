إعلان نتائج فحص الدخان الجديد غدًا
لا صحة حول إعادة القديم للأسواق

إعلان نتائج فحص الدخان الجديد غدًا

2019/12/16
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس الإدريس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد من خلال بيان رسمي فور الانتهاء منها يوم غد الثلاثاء.

وشدد الإدريس على أنه لم يصدر من الهيئة أي تصريح حول إعادة الدخان القديم للأسواق، مؤكدًا أن أي حديث حول هذا الأمر غير صحيح، بحسب صحيفة اليوم.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا أكدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة وتوضيح أسباب تغير النكهة التبغ.

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ابوتركي
ضيف
ابوتركي

يعني وش صار الدخان القديم بيرجع ولا وش الموضوع

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