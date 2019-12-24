إعمار تعرض قمة برج خليفة للبيع بمليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت شركة إعمار العقارية أنها ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي وسط تباطؤ في القطاع.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018، فيما قال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا، بحسب “رويترز”.

وكلفت إعمار، ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع ”قمة البرج“، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

وامتنعت إعمار، التي تملك حكومة دبي 29.2% فيها، وستاندرد تشارترد عن التعقيب على قرار البيع.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو 3 أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس، وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

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