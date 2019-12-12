إغلاق نفق الأمير ماجد بـ #جدة .. إليكم المسارات البديلة

المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع المرور إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الشمال إلى الجنوب، لمدة 20 يومًا اعتبارًا من يوم غد الجمعة 16 ربيع الثاني 1441هـ.

وقالت الأمانة إنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط أدناه.