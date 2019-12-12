إغلاق نفق الأمير ماجد بـ #جدة .. إليكم المسارات البديلة

إغلاق نفق الأمير ماجد بـ #جدة .. إليكم المسارات البديلة

2019/12/12
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع المرور إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الشمال إلى الجنوب، لمدة 20 يومًا اعتبارًا من يوم غد الجمعة 16 ربيع الثاني 1441هـ.

وقالت الأمانة إنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط أدناه.

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Khaled "
ضيف
Khaled "

صباح الخير
الحمد لله على نعمة التقدم وسرعة إيجاد حل لائ ظرف يطرأ وهذا طبعا يكون لراحة المواطن
ومن يقيم في هذه البلد حفظها الله
ورعاها.
اشكر الله ثم حكومت خادم الحرمين
لتسهل جميع وسائل الراحة لنا

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10 ساعة


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