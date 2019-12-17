إغلاق 5 محلات مخالفة وإنذار 11 في رجال ألمع

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

قامت بلدية محافظة رجال ألمع بعدد من الجولات التفتيشية على العديد من المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية وكذلك التأكد من عدم وجود مخالفين بين العاملين بهذه المنشآت.

وصرّح رئيس البلدية المكلف أحمد زاهر، أن البلدية قامت بعدد 26 جولة تفتيشية على المحال والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة حيث أسفرت هذه الجولات عن إغلاق 5 محلات وإنذار 11 آخرين لوجود عدد من المخالفات لديها، وأضاف أن الجولات أسفرت كذلك عن رصد 10 مخالفات بعدد من المحال إضافة لمصادرة كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي إما لفسادها أو لانتهاء صلاحيتها.

واختتم زاهر بالتأكيد على أن هذه الجولات ستظل مستمرة على مدار الأيام من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة وكذلك القضاء على المخالفين وضبط الأسواق بما يضمن سلامة المستهلكين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها لأن ذلك يسهم في القضاء على المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف ولا أي منشأة مخالفة.