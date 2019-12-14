إغلاق 70 محلاً مخالفاً في البدراني غرب #القطيف
بعد سلسلة جولات تفتيشية ورقابية

إغلاق 70 محلاً مخالفاً في البدراني غرب #القطيف

2019/12/14
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القطيف

نفذت بلدية محافظة القطيف، جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المحلات التي تزاول بيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك، الواقعة في البدراني غرب المحافظة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 70 محلاً مخالفاً لاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إيقاف 23 عاملاً مخالفاً.

ويأتي ذلك استمراراً للحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة، للوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.

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